Neues Servicecenter Magdeburg: Neues Lager für Polizei- und Justiz-Dienstkleidung

Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ist in Magdeburg am Dienstag ein neues Dienstgebäude der Polizei übergeben worden. In dem Gebäude wird die Dienstkleidung der Polizei zentral gelagert.