Virtuelle Ausstellung Mit QR-Code auf Dinojagd in Magdeburg

Was machen ein Velociraptor vor dem Dom und ein Brachiosaurus am Landtag? Die Magdeburger Innenstadt ist seit Samstag digitales Sauriergebiet. Anlass ist eine 3D-Aktion von Händlerinnen und Händlern, die damit nach dem coronabedingten Lockdown wieder Menschen zum Bummeln und Einkaufen in die Stadt locken wollen. Die "Dino City Magdeburg" besteht laut Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt aus großen Saurierspuren, die an mehr als 200 Standorten auf dem Boden zu finden sind.