Der Bauleiter des Doms sagte MDR SACHSEN-ANHALT, insgesamt müssten an der Fassade und dem Dach 41 Schmierereien auf 110 Quadratmetern Fläche entfernt werden. Aktuell werde geprüft, wie dies am besten gelinge. Ein Sprecher der Landeskirche erklärte, der Dom bestehe in wesentlichen Teilen aus empfindlichem Sandstein. Auch handele es sich um ein historisches Gebäude von hohem kulturellen Wert. Da könne man solche Graffitis nicht einfach übermalen.

Unbekannte hatten am letzten Mai-Wochenende Graffiti in unterschiedlichen Farben und unterschiedlich stark aufgesprüht. Bauarbeiter, die derzeit die Fassade sanieren, hatten die Schmierereien am Montag darauf entdeckt. Die Schriftzüge richteten sich unter anderem gegen die Polizei. Einige Schriftzüge erreichten Größen von zwei mal drei Metern. Angaben zu Verdächtigen konnte die Polizei am Donnerstag noch keine machen.