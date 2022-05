Am 9. Mai 1992 hatte in der damaligen Gaststätte "Elbterrassen" in Magdeburg eine Geburstagsparty stattgefunden. Torsten Lamprecht, damals 23 Jahre alt, feierte mit anderen Punks, als eine Gruppe von etwa 50 Neonazis gewaltsam die Partygäste überfiel. Bei dem Angriff mit Baseballschlägern und Metallstangen wurde Lamprecht so schwer verletzt, dass er zwei Tage später, am 11. Mai, verstarb. Er gilt heute als erstes Todesopfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt nach der Wende.