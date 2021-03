Ein silberner PKW hält an einem Schalter. In dem Auto sitzt eine Frau und lässt die Scheibe herunter. Sie bekommt einen Zettel in die Hand gedrückt. Dann fährt sie weiter. Etwa 20 Meter später hält sie an einem weiteren Schalter unter einem Zeltdach, öffnet wieder das Seitenfenster, reicht den Bon nach draußen und bekommt das, was im Moment bei vielen begehrt ist. Kurz danach fährt die Frau weiter. Sie verlässt den Parkplatz vor dem Einkaufszentrum des Börde-Parks in Magdeburg. Nicht mal drei Minuten hält sie sich in der Drive-In-Station auf. Doch die Frau kauft kein Fast-Food für zwischendurch, sie hat einen Corona-Schnelltest gemacht.

Wie in der Formel 1: Besucher werden in ihre Box gewiesen. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Fait Banser betreibt seit Mitte März mit zwei Geschäftspartnern insgesamt drei solcher Drive-Ins in Magdeburg. Das Prinzip ist einfach, das Angebot komplett kontaktlos und kostenlos. Online muss vorab ein Termin gebucht werden. "Wer das einmal gemacht hat, kommt auch wieder. Das System ist einfach und störungsfrei", erklärt Banser. Für den Termin bekommt man ein Ticket, das man sich ausdruckt oder auf dem Handy speichert und vor Ort vorzeigt. Im Drive-In wird der Kunde mit seinem Auto in eine Art Boxengasse wie bei der Formel 1 geschickt. Die Boxen bestehen aus großen Zeltdächern, unter die bequem ein Auto passt. In der Box nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollschutz einen Nasen- und Rachenabstrich durch das Seitenfenster. Anschließend fährt man direkt wieder los und erhält das Ergebnis etwa 20 Minuten später online. Entweder über einen QR-Code oder über einen Code, den man auf einer Website eingeben muss. Wer den Corona-Test im Drive-In macht, muss sein Auto zu keinem Zeitpunkt verlassen. Stichwort kontaktlos. Banser erhofft sich, dass er durch sein Testangebot dazu beitragen kann, dass bald wieder ein "freies Leben" möglich ist.

"Das kriegen auch Oma und Opa hin"