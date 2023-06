Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht Magdeburg bekommt neues Rettungsboot

Die Wasserwacht in Magdeburg hat ein neues Rettungsboot im Einsatz. Das Fahrzeug und ein Autoanhänger für den Transport wurden aus Spenden finanziert. Die Wasserwacht rettet Menschen, die zum Beispiel in Flüssen und Seen in Not geraten und sichert Veranstaltungen ab.