Mobilität E-Scooter-Verleih in Magdeburg illegal gestartet

Hauptinhalt

E-Scooter erfreuen sich in Deutschland in immer mehr Städten großer Beliebtheit. Nun sind auch in Magdeburg die ersten Anbieter an den Start gegangen. Die Roller sind über Nacht auf vielen Plätzen aufgetaucht – und zwar rechtswidrig. Laut Verwaltung ist kein Antrag auf Genehmigung eingegangen.