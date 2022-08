Mobilität Unerlaubt aufgestellte E-Scooter in Magdeburg – offensichtlich kein Einzelfall

E-Scooter werden inzwischen in vielen mitteldeutschen Städten angeboten. Seit Donnerstag sind auch auf den Straßen von Magdeburg solche Leih-Roller zu finden. Aber nach Angaben der Stadt fehlt dem Anbieter die nötige Erlaubnis. Der spricht von einem Missverständnis. Und offensichtlich ist das nicht der erste Fall in Deutschland. Auch in Schwerin tauchten im vergangenen Herbst E-Scooter auf, für die keine Genehmigung vorlag.