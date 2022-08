Illegal aufgestellt E-Scooter sollen aus Magdeburg entfernt werden

Hauptinhalt

Über Nacht tauchten in der vergangenen Woche in Magdeburg 150 E-Roller zum Ausleihen auf. Eine Genehmigung dafür hatte die Stadt nicht vergeben. Die Anbieter sind der Meinung auch keine zu brauchen. Jetzt will die Stadtverwaltung die Fahrzeuge entfernen lassen.