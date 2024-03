Dort soll die neue Nord-Süd-Trasse der Straßenbahn an die bereits bestehenden Linien Richtung Kannenstieg beziehungsweise IKEA angeschlossen werden. In einer Bauzeit von 14 Monaten sollen das neue Gleiskreuz fertiggestellt sowie Trinkwasser -und Stromleitungen erneuert werden.

Während der ersten Umbauphase ist laut MVB die Abfahrt von der Stadtautobahn in Richtung Halberstadt an der Ebendorfer Chaussee gesperrt. Die Chaussee selbst sei vorerst nur in Richtung IKEA befahrbar. Die Umleitungen in der Gegenrichtung führen nach MVB-Angaben durch das benachbarte Wohngebiet und sind entsprechend ausgeschildert.