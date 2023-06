Der frühere Magdeburger Oberbürgermeiser Lutz Trümper (SPD) wird Ehrenbürger der Landeshauptstadt. Wie die Stadt mitteilte, hat dies der Stadtrat in einer nicht öffentlichen Sitzung beschlossen. Demnach bekommt Trümper die Auszeichnung für die positive Entwicklung, die die Stadt in den letzten Jahrzehnten genommen habe. Diese Entwicklung habe sie Trümpers erfolgreicher Amtsführung zu verdanken, hieß es in der Begründung.