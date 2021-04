"Es war erst mal ziemlich doof. Man kommt an und denkt: Toll, jetzt bin ich in der Psychiatrie – wo bist du denn hier gelandet? Ich hatte auch die typische Entzugsdepression. Ich war ziemlich fertig und hatte auf nichts Lust. Der Beginn beim Entzug war die schwierigste Zeit, aber das wurde dann mit der Zeit immer besser."

In Zeiten von Corona hat sich ja auch die Suchtberatung etwas angepasst. Was glaubst du wäre passiert, wenn in dieser Zeit die Beratung für dich nicht möglich gewesen wäre?

"Ich finde, dass in den Schulen zu wenig aufgeklärt wird. In der 8. Klasse war ein Polizist da und hat ein paar Drogen mitgebracht, damit wir uns das einmal anschauen konnten. Er hat dann noch ein bisschen was zum Thema Sucht gesagt, aber damals war das Thema für mich einfach nicht präsent. Ich würde es besser finden, wenn das in den Schulen öfter gemacht werden würde. Ich hatte dann, als es dazu gekommen ist, diese Aufklärung in der Schule schon wieder vergessen. Ich denke, dass es vielleicht nicht soweit gekommen wäre, wenn es eine bessere Aufklärung gegeben hätte."