Qais Nezkai sitzt in Magdeburg vor einem Notebook, er ist schon einige Jahre nicht mehr in Afghanistan und damit nicht mehr in Gefahr. Die Menschen, mit denen er in diesen Tagen Kontakt hält, sind es dagegen mehr denn je. Nezkai hält die Verbindung zu so genannten Ortskräften in der Haupstadt Kabul. Dabei handelt es sich um Menschen, die jahrelang für die am Hindukusch stationierte Bundeswehr gearbeitet haben und nun nach der Einnahme Kabuls durch die Taliban Angst um ihr Leben und das ihrer Familien haben.