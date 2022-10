Am Moritzplatz in Magdeburg haben Unbekannte über Tage in einer fremden Wohnung gehaust. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter in eine Wohnung ein, dessen Mieter gerade im Krankenhaus war. Aufgeflogen ist der ungebetene Besuch demnach nur, weil der Bruder des Mieters in der Wohnung nach dem Rechten sehen wollte.