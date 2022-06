Die Sternbrücke in Magdeburg hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Vor 100 Jahren wurde sie vom damaligen Oberbürgermeister Herrmann Beims eingeweiht und verband fortan die Magdeburger Altstadt mit dem Rotehornpark. Dafür war acht Jahre lang an der Brücke gebaut worden, von 1914 bis zum 14. Juni 1922. Ihren Namen bekam sie von der Festungsanlage "Sternschanze", die am westlichen Elbufer stand.