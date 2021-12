Ein Sprecher des Handelsverbands Sachsen-Anhalt nimmt auch die Stadtplaner in die Pflicht: "Entscheidend ist insbesondere ein vernetzter Ansatz von Handel, Gastronomie, Kultur und Wohn- und Büronutzung in den Städten, kombiniert mit der entsprechenden Verkehrs- und auch Parkinfrastruktur", sagte er.

Es sei beileibe "keine neue Erkenntnis: Wenn sich das Einkaufsverhalten der Kunden ändert, muss sich der Einzelhandel darauf einstellen", ergänzte ein Sprecher der IHK in Halle. Auch die Stadtplaner in den Rathäusern müssten entsprechend "ihre Hausaufgaben machen".

"Auf die Innenstädte wird ein Strukturwandel zukommen", meint auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Er kündigte an, gegebenenfalls Auflagen in Innenstadtsatzungen anzupassen, um das Leben in der Mitte der Stadt zu halten. Es sei durchaus denkbar, Immobilien, in denen bisher Geschäftsläden sind, bei Leerstand zum Teil in Büroräumlichkeiten umzugestalten, so Haseloff weiter. Seitens der Landesregierung ist das Thema "Belebung der Innenstädte" bereits im Koalitionsvertrag verankert.