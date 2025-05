Als Lucas 2022 mit seiner Ausbildung zum Lokführer anfing, wurde er Mitglied bei den Eisenbahnfreunden. Er wollte sein technisches Verständnis erweitern, hat sich belesen und das neu erworbene Wissen umgesetzt. "Seitdem schraube ich hier auch rum an den Loks und Wagen", verrät er. Der Austausch mit Gleichgesinnten, das Fachsimpeln, das Arbeiten an der Technik faszinieren ihn.

Vor 30 Jahren hatten sich die Eisenbahnfreunde als Verein gegründet. Torsten Ehrhardt war eines der Gründungsmitglieder und ist heute Vereinsvorsitzender. "Uns verbindet die Liebe zur Eisenbahn", erzählt er. So einiges an Technik haben die Eisenbahnfreunde inzwischen vor der Schrottpresse gerettet. "Vieles gehörte der Deutschen Reichsbahn, anderes kam in Betrieben zum Einsatz, von denen es viele heute nicht mehr gibt. Einiges an Technik war sogar noch älter und nicht mehr funktionstüchtig und in so gutem Zustand wie heute, da mussten wir Hand anlegen", weiß der Mann, der im Hauptjob als Hausmeister arbeitet.