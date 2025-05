Vor 30 Jahren hatten sich die Eisenbahnfreunde als Verein gegründet. Torsten Ehrhardt war eines der Gründungsmitglieder und ist heute Vereinsvorsitzender. "Uns verbindet die Liebe zur Eisenbahn", erzählt er. So einiges an Technik haben die Eisenbahnfreunde inzwischen vor der Schrottpresse gerettet. "Vieles gehörte der Deutschen Reichsbahn, anderes kam in Betrieben zum Einsatz, von denen es viele heute nicht mehr gibt. Einiges an Technik war sogar noch älter und nicht mehr funktionstüchtig und in so gutem Zustand wie heute, da mussten wir Hand anlegen", weiß der Mann, der im Hauptjob als Hausmeister arbeitet.