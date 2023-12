Ein Sprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Abend, es handle sich wahrscheinlich um einen Mann. Jedoch gebe es bislang keine entsprechenden Vermisstenmeldungen und auch noch keine Personenbeschreibung. Auch wisse man noch nichts über die Ursache für den möglichen Sprung. Die Polizei werde nun die Ermittlungen aufnehmen.

Weiter erklärte der Sprecher, die Suche im Wasser sei angesichts der Dunkelheit und mit dem Wissen um den Zeitfaktor vorerst unterbrochen worden. Derzeit betrage die Wassertemperatur der Elbe etwa sieben Grad Celsius. In solch kaltem Wasser seien die Überlebenschancen gering. Trotzdem werde in den kommenden Tagen weiter nach dem Vermissten gesucht. Zwischenzeitlich hatte es Meldungen gegeben, dass sich noch eine zweite Person in der Elbe befindet. Das hat sich nach Angaben der Wasserschutzpolizei nicht bestätigt.