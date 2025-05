Jetzt sind die beiden 60 geworden, und haben entschieden, ihr Ehrenamt aufzugeben. Ohne großes Wehklagen, ohne Vorwürfe, ohne zu jammern. "Man kennt nach all den Jahren jeden Ansprechpartner, hat alle Telefon- und Handynummern, es ändert sich mal eine Mail-Adresse", sagt Sabine Björn, "und es werden auch nicht bewusst Steine in den Weg gelegt."

Aber wenn allein durch die Baustellen-Situation in Magdeburg "alle Jahre wieder kurzfristig die Strecke geändert werden muss", dann sei die Arbeit zu zweit nicht mehr zu schaffen.

Sabine Björn hat im Winter eine Rundmail in den Verteiler im Verein gesetzt, und um Ideen und Hilfe gebeten, ob und wie es weiterlaufen soll. Der Elbebrückenlauf ist, was allein die Streckenabsicherung angeht, eine Riesenherausforderung. Das Domymnasium hilft mit Lehrern und Eltern und bei den Verpflegungsstellen.

Heiko Björns Elbebrückenlauftag beginnt um 5 Uhr morgens – er markiert die Strecke mit Helfern, erst ab 8 Uhr werden die Schilder aufgestellt. Er würde das gern schon am Vortag erledigt haben, "dies machen wir aber seit Jahren schon nicht mehr, es wird einfach zu viel geklaut." Mit der grünen Farbe "verziert" er den Asphalt, seine Handschrift als gelernter Maschinenbaukonstrukteur ist selbst mit der Sprayflasche zu erkennen.

Eine große Bitte hat Heiko Björn für den Bericht: "unbedingt ein Danke hier an die Polizei in Magdeburg. Die sind so schnell und unkompliziert, mit denen klappt immer alles. Und es scheint ihnen sonntags auch Spaß zu machen, während der Dienstzeit die Strecke mit abzusichern."