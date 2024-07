In Magdeburg bleibt die Elbeschwimmhalle für Badegäste länger geschlossen als zunächst geplant. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, verlängert sich die Sommerschließzeit voraussichtlich bis Mitte September (15.9.). Regulär wäre sie am kommenden Sonntag (4.8.) zu Ende gewesen.