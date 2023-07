Magdeburger Elbpromenade Bronzeskulptur "Spielende Mädchen" geklaut

Hauptinhalt

An der Elbpromenade in Magdeburg haben Diebe eine Bronzeskulptur zersägt und gestohlen. Dabei handelt es sich um die "Spielenden Mädchen" aus dem Jahr 1974. Zuvor war in Dessau eine Bronzeskulptur gestohlen worden.