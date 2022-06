Justus Jochen Lohmann arbeitet in Magdeburg als Architekt. Ein großer Teil der Kunden des kleinen Büros finden sich in der Region. Nahezu täglich ist er unterwegs zu Kunden, zu Baustellen oder auch zu Baufirmen und Handwerkern. Weil das mit dem öffentlichen Nahverkehr kaum möglich ist, ist er seit drei Jahrzehnten mit Dienstautos unterwegs.

Unlängst stand wieder einmal die Neuanschaffung eines solchen Kleinwagens an und Architekt Lohmann wäre gern auf ein Elektrofahrzeug umgestiegen. Doch es wurde erneut ein Verbrenner, denn in seiner Lebens- und Arbeitssituation war der Umstieg auf E-Mobilität schwer möglich: "Wir wohnen hier in einer Straße, in der es weit und breit keine Ladestation gibt. Das heißt, wir müssten irgendwo in der Stadt parken. Oder wir hängen ein Verlängerungskabel aus dem Fenster, was natürlich Quatsch ist."