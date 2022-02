Manchmal, wenn Sylvia Wiebensohn am Telefon sitzt, findet sie es ziemlich gruselig. "Da können Eltern nach einer Trennung nicht miteinander reden und das Kind steht dazwischen", sagt sie. Einige erzählen ihr, dass die Kinder vom Ex-Partner ausgehorcht werden, andere berichten von Drohungen, einem den Sohn oder die Tochter wegzunehmen. Seit 2008 hört sich Sylvia Wiebensohn ehrenamtlich die Sorgen von Müttern und Vätern am Elterntelefon Magdeburg an. In all den Jahren ging es in den meisten ihrer Beratungen um eine Scheidung.