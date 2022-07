Einige Sachsen-Anhalter haben zum Teil noch sehr alte Geräte bei sich zu Hause. (Archivbild) Bildrechte: imago/Stefan Zeitz

Für Kommunen gebe es mit dem Energiemanagementsystem einen "kostenfreien digitalen Werkzeugkasten", sagte Mühlstein. Damit könnten Kommunen nachweislich bis zu 20 Prozent an Energie sparen. Mit dem Online-Tool könnten alle Energieverbraucher in den Liegenschaften erfasst und die größten Ausgaben herausfiltert werden. "Austauschbar ist beispielsweise eine alte Heizungspumpe", so Mühlstein. Mit einer elektronisch gesteuerten Heizungspumpe könnten etwa 80 Prozent des Stromverbrauchs gespart werden.



Zudem fehle bei vielen Hausmeistern im Land das nötige Energiefachwissen. "Das ist ein strukturelles Defizit und da gibt es ein enormes Potenzial", so der Geschäftsführer. Angebotene Schulungen in dem Bereich seien sehr gut besucht. "Die Kommunen laufen uns hier die Türen ein", sagte Mühlstein.