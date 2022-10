Was vielen derzeit noch ziemlich unvorstellbar scheint, war jedoch für Millionen Schülerinnen und Schüler Alltag in den letzten zwei Corona-Wintern – nämlich lernen bei offenen Fenstern mit Schal und Mütze. Für die Kinder und Jugendlichen sei das sicherlich eine große Herausforderung gewesen, sagt Sarah Thäger und setzt hinzu: "Ich will diese Erfahrung nicht an unsere Gäste weitergeben. Ich möchte nicht, dass Leute mit Decken zu unseren Lesungen oder Veranstaltungen kommen. Es wird sich zeigen, was wir tun können."

Eine Idee scheint dabei schon konkret zu werden, nämlich eine Mehrfachnutzung der Räume: "Wir versuchen mit Doppelbelegungen das Haus besser zu nutzen, dass man also zwei Veranstaltungen hintereinander macht, dass es sich wirklich auch lohnt, die Heizungen auf 19 Grad zu drehen." Also erst eine Lesung, dann ein Konzert und für das interessierte Publikum gibt es dann ein Kombiticket.

An Ideen mangelt es nicht, aber es gibt auch eine Befürchtung. Sollten sich nämlich die Einsparungen als erfolgreich erweisen, stellt sich irgendwann die Frage, ob diese Sparideen nicht in den Regelbetreib übernommen werden sollten. Dass es in den nächsten Jahren mehr Geld für Kultur geben wird, ist angesichts der aktuellen politischen und sozialen Herausforderungen eher unwahrscheinlich. Wer jetzt also zu stark beschränkt, könnte sich also im Zweifelsfall selbst weg sparen. Ein kultureller Winterschlaf soll auch deshalb in Magdeburg vermieden werden – egal auf welchen Tiefststand die Thermometer fallen sollten.