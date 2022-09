Möglicherweise könnte die Lichterwelt in diesem Jahr allerdings kleiner ausfallen oder nicht so lange stattfinden wie in den Vorjahren. Borris sagte: "Es wird ein paar Maßnahmen geben, die dazu führen, dass die Lichterwelt nicht in der kompletten epischen Breite stattfindet." Das könnte zum Beispiel bedeuten, die Anzahl der Lichtelemente zu beschränken oder die Dauer der Veranstaltung zu verkürzen.