Die großen Sport-Ligen fürchten wegen der am 1. September in Kraft getretenen Energieeinsparverordnung der Bundesregierung schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen. Der Geschäftsführer des deutschen Handballmeisters SC Magdeburg, Marc-Henrik Schmedt, sagte, ursprünglich sei vorgesehen gewesen, dass Lichtwerbung zwischen 22 und sechs Uhr morgens abgeschaltet werden muss.

Den Verantwortlichen in Berlin sei aber offenbar ein Fehler unterlaufen, denn in der Verordnung stehe nun tatsächlich ein Verbot zwischen 22 Uhr und 16 Uhr des Folgetages. Damit würden die Einschränkungen auch die Werbung bei Spielen betreffen, die am Nachmittag beginnen.