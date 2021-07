Profiboxer Tom Schwarz hat erneut Ärger mit der Polizei. Er soll am 23. Juni 2021 nach einem Verkehrsunfall in Magdeburg zugeschlagen haben. Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Schwarz habe als Beifahrer in einem der beiden beteiligten Fahrzeuge gesessen. Nach dem Zusammenstoß habe es einen Streit zwischen ihm und dem Fahrer des anderen Fahrzeugs gegeben. Daraus sei eine körperliche Auseinandersetzung entstanden. Die Polizei ermittle nun wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung gegen Tom Schwarz.