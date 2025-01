Das Fahrzeug sei daraufhin untersucht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge passten die Spuren am Lkw zu denen, die am Unfallort gesichert worden waren. Die Ermittlungen gegen den 63 Jahre alten Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr sowie wegen Unfallflucht kamen in Gang.