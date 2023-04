Nach etwa einer halben Stunde Wartezeit sind wir schließlich an der Reihe, den Tunnel zu besichtigen. Auf der Bühne vor der Einfahrt werden uns noch einmal die wichtigsten Fakten erklärt. "Die Eröffnung für die Autos erfolgt morgen gegen 12 oder 13 Uhr", heißt es da. "Also doch später. Mal gucken, ob er dann überhaupt morgen öffnet", denke ich. Dann geht es hinein in die Tunnelröhre, die an diesem Tag stimmungsvoll beleuchtet ist. Etwa in der Mitte spielt eine Band.