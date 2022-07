Zaun durchtrennt Esel spazieren in Magdeburg entlang der Bundesstraße 1

Der Auftritt im Radio war ihnen gewiss: Sieben Esel waren am Dienstagmorgen in Magdeburg in gefährlicher Nähe zur Straße unterwegs. Die Tiere waren entlang der B1 spaziert und landetem prompt im morgendlichen Verkehrsservice. Dahinter steckt eine gar nicht lustige Aktion.