Das rund sieben Meter lange Holzstück, auf dem Bohlen für eine Fähre angebracht waren, überdauerte 1.200 Jahre in der Elbe. Bildrechte: dpa

Landesarchäologin Susanne Friederich erklärte, das Holzteil sehe zwar aus wie ein Einbaum, also ein Boot aus einem Stück. "Aber eigentlich ist es ein Schwimmkörper", so Friederich – einer von vieren, der auf dem Holzbohlen der Fähre angebracht gewesen sein sollen: "Die Fläche war möglicherweise sieben mal fünf Meter groß." Deutlich sichtbar sind Zapfen im Holz zu erkennen, die den Schwimmkörper, der oben offen war, zusammenhielten.



Das Holzstück lag in der Nähe des heutigen Magdeburger Stadtteils Randau im Flussbett der Elbe. Um es in einem Stück aus dem Wasser zu ziehen, hätten ein Behälter angefertigt und ein Kran zu Hilfe genommen werden müssen. Das Holzstück sei vor der Bergung in eine Lösung mit 50-prozentigem wasserlöslichen Kunststoff gelegt worden. Der Kunststoff habe das Wasser verdrängt und das Holz stabilisiert, hieß es.