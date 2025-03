In Magdeburg beginnt am Samstag die Fährsaison auf der Elbe. Wie die Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten, setzen die Fähren Buckau und Westerhüsen der "Weißen Flotte" jeweils von Mittwoch bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr über. Unterbrochen wird der Fährbetrieb um 12.30 Uhr von einer halbstündigen Mittagspause. Montags und dienstags ist Ruhetag.