Magdeburg und Aken Ein Verletzter und ein Toter nach schweren Unfällen in Sachsen-Anhalt

23. Oktober 2023, 16:49 Uhr

In Magdeburg ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer beging Fahrerflucht. Bereits am Sonntag kam in Aken ein Radfahrer bei einem Unfall ums Leben. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.