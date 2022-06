Es ist der Durchbruch für die Bürgerinitiative rund um den Magdeburger Rad-Entscheid: Der Stadtrat hat am Montagabend nach hitziger Debatte ein teures und äußerst ambitioniertes Programm zur Verbesserung des Radverkehrs in der Landeshauptstadt auf den Weg gebracht. Der Antrag der Fraktionen Grüne/future!, SPD, Die Linke und Burkhard Moll (FDP/Tierschutzpartei) erhielt am Ende 23 Jastimmen. Mit Nein stimmten 16 Mandatsträger.