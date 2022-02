Sie war der Auslöser dafür, warum die meisten Autofahrer in Magdeburg den 37-Jährigen mit großer Sicherheit nicht ganz so gerne mögen. Denn: Seit Robert N. die Szene beobachtet hat, hat er Hunderte Menschen in Magdeburg angezeigt. Weil sie falsch geparkt hatten. Was folgte, waren Beleidigungen, Unverständnis, fehlende Toleranz und ein Streit mit dem Ordnungsamt, der sogar vor Gericht landete.

Auch ein paar Jahre später ist Robert N. noch in der Magdeburger Innenstadt unterwegs. Es ist ein Dienstag Mitte Februar, N. führt vor der Arbeit noch schnell seinen Hund aus. "Es ist Mittagszeit. Da ist noch nicht so viel los", merkt er an. Mittlerweile ist er weniger aktiv, was das Anzeige erstatten angeht. Nach einem Rechtsstreit mit der Stadt und dem Landesdatenschutzbeauftragten, der ergebnislos eingestellt wurde, ist N. etwas vorsichtiger geworden. In dem Verfahren ging es darum, dass durch die vielen Anzeigen per E-Mail womöglich gegen den Datenschutz verstoßen wurde.



Heute zeigt er Falschparker nur noch an, wenn eine Voraussetzung erfüllt ist. N. sagt: "Ich mache es nur noch dann, wenn ich persönlich betroffen bin. Also das Auto muss mir sozusagen direkt vor den Füßen liegen. Ist das nicht der Fall, zeige ich das zwar nicht an, mache aber ein Foto und stelle das auf Twitter."