Magdeburg Falsche Handwerker bestehlen Rentnerin

In Magdeburg haben falsche Handwerker am Montag eine 86-jährige Frau in ihrer Wohnung im Stadtteil Stadtfeld Ost bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, gab ein noch unbekannter Mann vor, Arbeiten an der Wasserleitung durchführen zu wollen. Die Rentnerin habe ihn daraufhin in ihre Wohnung gelassen.