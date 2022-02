Im Jahr 2020 sowie in der ersten Jahreshälfte 2021 sind in Magdeburg etwa 113.000 Park- und Halteverstöße geahndet worden. Anders ausgedrückt bedeutet das: An jedem einzelnen Tag wurden durchschnittlich rund 200 der umgangssprachlichen "Knöllchen" verteilt. Jedes Jahr fließen dadurch mehr als eine Million Euro in den Haushalt der Landeshauptstadt.