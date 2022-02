Das Unternehmen blickt auf eine mehr als 100-jährige Tradition in der Landeshauptstadt zurück, steckt aber seit mehreren Jahren in Schwierigkeiten. Bereits vor fünf Jahren musste FAM jede zehnte Stelle streichen. Derzeit arbeiten nach Unternehmensangaben etwas mehr als 500 Mitarbeiter am Standort Magdeburg. Weltweit sind bei FAM und Tochtergesellschaften rund 1.500 Mitarbeitende beschäftigt. Das Unternehmen FAM hat bereits seit mehreren Jahren mit einer gesunkenen Auftragslage zu kämpfen. Grund für Hoffnung hatte zuletzt eine Investorengruppe gegeben, die sich nun zurückzieht.