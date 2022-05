Weber kündigte ein Treffen der IG Metall mit der Geschäftsleitung von Intel in der nächsten Zeit an, bei der er hoffentlich Näheres erfahren werde: "Das wird sicherlich noch mal ein richtiges Zugpferd werden, auch für weitere Ansiedlungen, Zulieferer für Intel und so weiter, sodass ich also perspektivisch für Magdeburg denke, dass sich der Arbeitsmarkt zugunsten der Arbeitnehmer verändern wird."