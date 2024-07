Die Fanhilfe Magdeburg hat die illegalen Graffiti mit Bezug zum 1. FC Magdeburg an der Brücke am Wasserfall am Stadtpark verteidigt. Im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT sagte Oliver Wiebe von der Fanhilfe, solche Graffiti und auch Aufkleber seien "einfach nur ein Ausdruck von Lokalpatriotismus".

"Graffiti sind Teil einer Subkultur"

Der Fan-Vertreter erklärte: "Das ist Teil einer Subkultur. Wir sehen es am Stadion, wo Flächen bemalt sind, die Toilettenhäuschen zum Beispiel. Da werden etliche Selfies vor gemacht." Außerdem würde die sportliche Entwicklung des 1. FC Magdeburg, der in der 2. Bundesliga spielt, auch damit zusammenhängen: "Wir sind im Osten wieder wer und das kommt dann eben auch mit Graffiti oder Aufklebern zum Ausdruck", sagte Wiebe.

Bildrechte: MDR/Ronny Hartmann Wir müssen ganz kritisch hinterfragen, wo bei dieser Brücke die eigentliche Sachbeschädigung besteht. Diese Brücke ist funktionstüchtig. Oliver Wiebe, Fanhilfe Magdeburg

Fanhilfe Magdeburg: "Wo besteht die Sachbeschädigung?"

Laut Stadtverwaltung wurden bereits am Silvestertag 2023 Schmierereien am Holz der Brücke im Osten Magdeburgs festgestellt. Wenige Tage später folgte demnach ein großflächiges blau-weißes Graffiti. Seit einigen Wochen sei nun auch ein illegaler Schriftzug an der Wetterschutzschale zu sehen. Zudem seien weitere Schriftzüge in verschiedenen Farben sichtbar. Die Landeshauptstadt hat die Sachbeschädigungen nach eigenen Angaben bei der Polizei angezeigt.

Oliver Wiebe von der Fanhilfe Magdeburg sagte dazu: "Wir müssen ganz kritisch hinterfragen, wo bei dieser Brücke die eigentliche Sachbeschädigung besteht. Diese Brücke ist funktionstüchtig."

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert Die Verbundenheit zum Fußball-Club kann man anders als mit illegalen Schmierereien und Aufklebern ausdrücken. Simone Borris, Oberbürgermeisterin Magdeburg

Brücke am Wasserfall: für drei Millionen Euro saniert

Immer wieder würden sich Magdeburgerinnen und Magdeburger jedoch an den illegalen Graffiti stören, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris in einer Pressemitteilung. "Die Verursacher haben jeglichen Respekt vor fremdem Eigentum verloren und schaden mit ihren Straftaten den Besitzern und damit der Allgemeinheit, weil die Beseitigungskosten an öffentlichen Bauwerken der Steuerzahler trägt. Hinzu kommen die optischen Beeinträchtigungen."

Bis Dezember 2023 wurden laut Stadt etwas mehr als drei Millionen Euro in die Sanierung der Brücke am Wasserfall investiert. "Leider verging nicht mal ein Monat, bis die ersten illegalen Graffiti aufgetragen wurden", so Borris.

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Borris: Zeugen sollen sich bei Polizei melden

Die Oberbürgermeisterin, bekennende Anhängerin des FCM, erklärte: "Auch mein Herz schlägt seit Jahrzehnten für den 1. FC Magdeburg. Die Verbundenheit mit dem Fußball-Club kann man aber auch anders als mit illegalen Schmierereien und Aufklebern ausdrücken."