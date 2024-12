Nach der Tat in Magdeburg hatten sich am Freitagabend Gerüchte in sozialen Medien verbreitet, nach denen es nach der Amokfahrt Schüsse an mehreren Orten gegeben haben soll. Die Polizei dementierte das noch in der Nacht.

Im Zuge der Ermittlungen um den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben Polizisten auch mehrere Objekte in Bernburg durchsucht. Das bestätigte eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT am frühen Samstagmorgen. Nach Angaben von Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) wohnt der mutmaßliche Täter in der Stadt im Salzlandkreis. Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow