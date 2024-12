Das wird eine der großen Fragen sein, die die Ermittlungsbehörden nun klären müssen. Denn die Behörden in Deutschland sind offenbar vor dem Mann gewarnt worden: Das berichtete am frühen Samstagmorgen zunächst die Nachrichtenagentur Reuters und verwies zur Begründung auf extremistische Ansichten, die der Mann auf "X" geteilt hatte. Inzwischen meldet auch die Deutsche Presse-Agentur, Saudi-Arabien habe Deutschland vor dem mutmaßlichen Täter gewarnt. Das Königreich habe seine Auslieferung beantragt, darauf habe Deutschland nicht reagiert, hieß es.



Wie der "SPIEGEL" am Sonntag berichtete, soll es in drei Hinweisen aus Saudi-Arabien um Social-Media-Beiträge des Tatverdächtigen gegangen sein. Die Warnungen wurden demnach in diesem Jahr und 2023 übermittelt.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte es zudem vor rund einem Jahr eine Art Warnhinweis zu dem Mann an die deutschen Behörden gegeben. Bundesinnenministerin Faeser sagte dazu am Samstag lediglich, derzeit liefen die Ermittlungen.