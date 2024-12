Wie die Deutsche Presse-Agentur am 23. Dezember aus Sicherheitskreisen erfahren hat, haben sich die Hinweise auf "eine gravierende psychische Erkrankung" des Täters von Magdeburg verdichtet. Allein mit diesen Informationen war es unwahrscheinlicher geworden, dass der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen zu der Todesfahrt über den Weihnachtsmarkt an sich zieht. Er ist zuständig für Verfahren im Bereich des Staatsschutzes, also der politisch motivierten Kriminalität.



Inzwischen ist das auch bestätigt: Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) sagte am 23. Dezember in einer Sondersitzung des Ältestenrats im Landtag, der Generalbundesanwalt habe die Übernahme des Verfahrens abgelehnt. Das habe Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwältin Heike Geyer dem Justizministerium mitgeteilt. Geyer habe angekündigt, dass die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg das Verfahren übernimmt, so Weidinger.