Taleb A. hat einen Rechtsanwalt, der ihn einst in einem Verfahren vertreten hatte, sowie dessen Familie und Kanzleimitarbeiter bedroht. Deshalb suchte die Polizei Taleb A. am 4. Oktober 2024 auf. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagte am 23. Dezember in einer Sondersitzung des Ältestenrats im Landtag, die sachsen-anhaltische Polizei habe Taleb A. im September 2023 und Oktober 2024 insgesamt zwei Gefährderansprachen unterzogen – einer im Revier im Salzlandkreis, einer anderen an seiner Arbeitsstelle. Bis dahin war lediglich bekannt, dass es einen erfolglosen Versuch gegeben hatte, Taleb A. anzutreffen – so hatte es der Direktor der Magdeburger Polizeiinspektion am Tag nach der Tat mitgeteilt.