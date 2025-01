"Derzeit wird der Vorgang in Sachsen-Anhalt, aber auch bei den Bundessicherheitsbehörden komplett aufgearbeitet", teilte das LKA mit. Aktuell könnten dazu noch keine näheren Angaben gemacht werden. Über die Warnungen aus Saudi-Arabien berichtete am Morgen des 21. Dezember zunächst die Nachrichtenagentur Reuters und verwies zur Begründung auf extremistische Ansichten, die der Mann auf "X" geteilt hatte.

Medienberichte haben daran Zweifel genährt, die die zuständigen Behörden allerdings zurückgewiesen haben. Beschäftigte im Maßregelvollzug hätten Taleb A. gemeinhin "Dr. Google" genannt, schrieb vor Weihnachten 2024 etwa die Mitteldeutsche Zeitung – weil der Mann "vor jeder gestellten Diagnose im Internet nachgucken musste", wie ein Mitarbeiter im Gespräch mit der MZ sagte. Seine Visiten soll Taleb A. demnach grundsätzlich allein gemacht haben. Es habe Patienten gegeben, die sich geweigert hätten, von ihm behandelt zu werden. Die Klinikleitung in Bernburg wies die Vorwürfe am 23. Dezember auf MDR-Anfrage zurück: Ihr seien solche Beschwerden nicht bekannt. Die Personalakte von Taleb A. gebe auch keinen Anlass, an seiner Qualifikation zu zweifeln. Sie sei inzwischen den Ermittlern übergeben worden.

Ähnlich äußerte sich die Landesärztekammer: Sie teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, an sie seien keine Beschwerden oder Meldungen über den Arzt herangetragen worden. Facharzturkunde und Approbationsurkunde seien ihr vorgelegt worden, als Taleb A. Mitglied der Ärztekammer in Sachsen-Anhalt geworden sei.

Das Sozialministerium von Sachsen-Anhalt, das als Aufsichtsbehörde für die Salus-Klinik in Bernburg zuständig ist, teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, es hätten keine Zweifel an der ärztlichen Qualifikation von Taleb A. bestanden. So wurde laut Ministerium im Einstellungsprozess geprüft, ob der Mann anerkannter Facharzt ist und über eine ärztliche Zulassung verfügt.

Nach Angaben des Sozial- und Gesundheitsministeriums habe er viele Jahre unter anderem in Hamburg, Hannover und Stralsund als Arzt gearbeitet, bevor er in den Maßregelvollzug Bernburg wechselte, sagte ein Vertreter des Ministeriums im Innenausschuss des Landtags am 10.01.2025. Der Beschuldigte habe sein Studium in Saudi-Arabien abgeschlossen und seine Facharztausbildung in Deutschland absolviert.

Inzwischen darf der Mann nicht mehr als Arzt arbeiten. Das Landesprüfungsamt beschied nach Angaben des Sozialministeriums am 9. Januar, dass die Approbation des Attentäters ruht. Als Grund wurden der Anschlag und die damit verbundenen Ermittlungen gegen den Mann genannt.

Der frühere Arbeitgeber, die Salus gGmbH, kündigte dem Mann nach Angaben von Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) zudem am 23. Dezember 2024 fristlos. In der Folge des Anschlages und der Inhaftierung könne Taleb A. seiner Arbeit nicht mehr nachkommen, was die fristlose Kündigung arbeitsrechtlich möglich gemacht habe.