Der Attentäter von Magdeburg ist in einer Justizvollzugsanstalt in Leipzig untergebracht. Dorthin war er nach Angaben des sächsischen Justizministeriums am 30. Januar 2025 verlegt worden – aus "medizinischen Gründen", wie es auf MDR-Anfrage hieß. Die JVA in Leipzig verfügt über ein angeschlossenes Krankenhaus. Zuvor hatte der 50-Jährige in der Justizvollzugsanstalt in Dresden eingesessen. Kurz nach seiner Tat war er in die JVA in Burg gebracht worden. Angesichts der hohen Zahl der Betroffenen und der Tatsache, dass der Mann selbst im Maßregelvollzug arbeitete, wurde er Anfang Januar 2025 verlegt. In Sicherheitskreisen hieß es, damit sollte auch eine räumliche und menschliche Nähe des Täters zu Betroffenen oder Menschen, mit denen er früher dienstlich zu tun hatte, vermieden werden.



Das Amtsgericht Magdeburg hatte in der Nacht zum 22. Dezember Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet.