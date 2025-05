Weil Taleb A. MDR-Recherchen zufolge eine Mail an die Kölner Staatsanwaltschaft geschrieben hatte und die als abstrakte Drohung gewertet worden war, gab es im September 2023 offenbar eine erste Gefährderansprache durch die Polizei. Taleb A. soll in besagter Mail geschrieben haben: "Daher habe ich kein schlechtes Gewissen für die Ereignisse die in den nächsten Tagen passieren werden (...)." Eine weitere Gefährderansprache gab es nach den Worten von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am 4. Oktober 2024: Taleb A. soll zuvor einen Rechtsanwalt, der ihn einst in einem Verfahren vertreten hatte, sowie dessen Familie und Kanzleimitarbeiter bedroht haben. Eine Gefährderansprache sei im Revier im Salzlandkreis gehalten worden, eine andere an der Arbeitsstelle des späteren Attentäters in Bernburg.