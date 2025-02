Auto rast in Weihnachtsmarkt Fragen und Antworten: Was über den Anschlag in Magdeburg bekannt ist

13. Februar 2025, 11:44 Uhr

Am 20. Dezember 2024 ist in Magdeburg ein 50-Jähriger mit einem Auto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast. Bei dem Anschlag gab es sechs Tote, zahlreiche Verletzte – und insgesamt mehr als 1.200 Opfer. Viele Fragen sind noch offen, unter anderem die nach dem Motiv des Täters. Was bisher bekannt ist.